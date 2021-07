Stefania Orlando ha stupito i fan sfoggiando le sue curve mozzafiato. La sua bellezza e il suo fascino hanno spiazzato tutti.

Fisico incredibile, bellezza mozzafiato, fascino unico. Stefania Orlando non smette di stupire i fan mostrando sul suo account Instagram scatti in cui è incredibile. Conduttrice, showgirl e cantautrice, la Orlando è seguitissima sul social, che conta ben 625mila follower, dove condivide momenti di vita personale e professionale.

In questi giorni la showgirl ha staccato la spina trascorrendo le vacanze in Puglia al fianco del marito, Simone Gianlorenzi, condividendo con i fan momenti dal soggiorno. Tra questi la Orlando ha raccontato al pubblico la sua routine di bellezza al mare in particolare dedicata ai suoi capelli biondissimi di cui si prende sempre cura.

Stefania Orlando in bikini incanta i fan: fisico rovente

