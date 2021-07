“Beautiful”, anticipazioni puntata 29 luglio: il dottor Finnegan

Beautiful, anticipazioni 29 luglio: Steffy si risveglia dal coma e riceve le cure del dottor John Finnegan.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy ricoverata in ospedale a causa di un incidente stradale provocato da Bill. La Forrester stava guidando la sua moto quando lo Spencer è spuntato dal nulla, investendola. Bill è disperato e non riesce a capacitarsi di averle fatto del male. Ridge tuttavia non gli crede e lo accusa di aver volutamente fatto del male a sua figlia per ferirlo. Nel frattempo Wyatt ha scoperto il piano di Sally ed è corso a liberare Flo. Lo Spencer pretende adesso delle spiegazioni da parte dell’ex fidanzata, che si giustifica sostenendo di non essere mai riuscita a superare il fatto che Flo abbia preso il suo posto nel suo cuore di Wyatt.

Beautiful, anticipazioni 29 luglio: Sally si giustifica

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che il tenente Sanchez cercherà di ricostruire la dinamica dell’incidente di Steffy. Il detective sembrerà convincersi che non ci sia stato alcun intento di nuocere, ma che lo scontro sia stato un mero incidente. Nel frattempo, il caso di Steffy sarà affidato al dottor John Finnegan.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Sally cercherà di giustificarsi invano con Wyatt. Non solo lo Spencer non sentirà ragioni, ma sosterrà anche di non amarla più da molto tempo. Per loro due non c’è mai stato alcun futuro. Mentre Flo sarà soddisfatta, la realizzazione lascerà Sally distrutta. La Spectra impazzirà e comincerà a piangere e ad urlare.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, giovedì 29 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.