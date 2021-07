Benedetta Rossi, dal successo alla crisi: confessione inaspettata

Arriva una confessione inaspettata da Benedetta Rossi. La food blogger si è aperta in merito ad alcune difficoltà della sua carriera.

Sorridente, spontanea e un talento incredibile ai fornelli. Benedetta Rossi è tra le food blogger più famose in Italia tanto che negli anni ha conquistato un successo stratosferico con le sue ricette e la sua solarità.

48 anni, di Porto San Giorgio, è cresciuta tra pane e ricette contornata da un’ambiente fatto di sapori e la passione per la cucina della madre e della nonna. Sono proprio queste influenze a portarla a dare vita a un suo agriturismo insieme al compagno Marco per poi aprire il blog “Fatto in casa da Benedetta”, il canale youtube e i profili social che hanno raggiunto nel tempo un seguito incredibile.

A questo la cuoca ha aggiunto il percorso editoriale pubblicando libri sul mondo della cucina e debuttando con un suo programma su Real Time. Nonostante i grandi traguardi raggiunti e la personalità frizzata, nella vita di Benedetta non mancano i momenti no.

Benedetta Rossi: quel momento di difficoltà

Benedetta Rossi ha confessato nelle storie di Instagram come sia molto presa dal lavoro tra le riprese degli episodi del suo programma girato nella sua casa, invasa pertanto da operatori e make-up artist.

Il grande movimento unito ai ritmi frenetici della sua attività l’hanno portata a uno stato di crisi.

“Io il mio momento di crisi comunque, sia che finisco presto, sia che finisco tardi, ce l’ho alle 4 di pomeriggio. Quando sono le 4 comunque comincio a fare un po’ fatica: faccio fatica a parlare, devo ripetere le battute tre o quattro volte perché mi cala la concentrazione”, il racconto condiviso dalla food blogger su Instagram.

Tuttavia nonostante lo stress la cuoca non molla la presa in quanto, come ha rivelato lei stessa, dal suo lavoro dipende quello di altre persone e pertanto sorge in lei un senso di responsabilità che la porta a rispettare tutte le scadenze e gli impegni presi.