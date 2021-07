“Brave and Beautiful” anticipazioni 29 luglio: Suhan e Cesur si riavvicinano

Siamo al quarto appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Cesur e Suhan si riavvicinano grazie a qualche bicchiere di vino di troppo

Brave and Beautiful è arrivato a metà settimana e le cose si stanno complicando sempre di più. La serie tv turca che ha appassionato i telespettatori italiani sta entrando sempre di più nel vivo. Sono 96 episodi composti da 45 minuti che ogni giorno vanno in onda su Canale Cinque alle 14:45, al posto di Mr Wrong che si è concluso poche settimane fa. Andiamo a vedere le anticipazioni del prossimo episodio e scopriamo cosa succederà domani giovedì 29 luglio.

LEGGI ANCHE -> Sangiovanni, la voce dal vivo e senza autotune: fan a bocca aperta

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Un colpo di scena incredibile nel prossimo episodio lascerà i fans della serie a bocca aperta: negli episodi precedenti Cesur aveva iniziato ad indagare sui motivi per cui Tashin fosse così legato ad Adalet. Tuttavia le sue iniziative imprenditoriali avevano fatto cadere questa ricerca in secondo piano: ricordate come Cesur ha comprato tutte le terre dei contadini vessati da Tashin per cominciare a produrre l’olio di semi di girasole? Proprio per questa ragione che, l’ultima novità che riguarda Adalet e Tashin, arriva quasi inaspettata. Tashin infatti ha preso la strada decisione di sposare Adalet, diventando così a tutti gli effetti suo marito. Ovviamente la novità scombussola la sua famiglia e si scontrano per questa unione che è stata annunciata. Non sarà facile per digerire questa importante novità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Morgan torna su Bugo, il motivo dietro la sua partecipazione a “Ballando con le stelle”

Intanto Suhan e Cesur passano diverso tempo insieme e, un po’ disinibiti dal vino, ricominciano ad avvicinarsi ancora una volta. Questa volta che cosa succederà tra di loro? Non ci resta che aspettare il prossimo episodio per poterlo finalmente scoprire.