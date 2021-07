Calciomercato Inter, il bomber verso l’addio: offerta irrinunciabile

Calciomercato Inter, i tifosi iniziano a tremare: dalla Spagna pronta un’offerta monster per il bomber nerazzurro.

L’Inter, dopo tanti anni di sofferenze, è tornata ad essere grande. I nerazzurri, lo scorso campionato, hanno battuto la concorrenza di squadre come Milan, Juventus e Atalanta e hanno vinto lo scudetto. Nonostante ciò, l’addio di Antonio Conte (sostituito prontamente dal club con Simone Inzaghi) e le difficoltà economiche e finanziare della società preoccupano e non poco i numerosissimi tifosi.

La pandemia di coronavirus, inoltre, complica ancora di più l’attuale sessione di calciomercato. Il club non riesce a fare grossi investimenti, per ogni trattativa si punta al prestito. Come se non bastasse, alcuni big potrebbero ben presto lasciare. Secondo alcuni aggiornamenti, per un fuoriclasse è in arrivo un’offerta mostruosa.

Calciomercato Inter: in arrivo offerta mostruosa per il bomber

Dopo l’addio di Hakimi, i tifosi nerazzurri sperano di non dover salutare un altro pilastro della formazione che ha centrato l’obiettivo scudetto. Le notizie che giungono dalla Spagna, però, non fanno sorridere i supporters. Se da un lato Marotta ha spiegato che Lukaku è incedibile, lo stesso non si può dire di Lautaro Martinez.

L’argentino, fresco vincitore della Copa America con la sua Argentina, ha diversi ammiratori in giro per l’Europa. Stando a quanto scritto da ‘El Gol Digital’, l’Atletico Madrid avrebbe intenzione di sborsare 70 milioni di euro per convincere il club di Milano a cedere El Toro. Il portale spagnolo ha anche aggiunto che il bomber argentino sarebbe propenso nell’accettare una nuova avventura in Liga. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni, ma una cosa è certa: questa sessione di calciomercato è stata notevolmente influenzata dalla crisi economica scatenata dalla pandemia di coronavirus. Anche i colchoneros, prima di mettere sul piatto un’offerta così succulenta, stanno provando a piazzare calciatori dal calibro di Saul, Trippier e Kondogbia.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, il nome caldo resta quello di Nandez. Il Cagliari, per la prima volta dopo settimane di trattative, ha finalmente aperto al prestito.