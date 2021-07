26 anni di differenza tra di loro ma un amore unico che non ha mai vacillato sotto la pressione delle critiche, la foto postata lo testimonia.

A distanza di 3 anni dalla morte di Fabrizio Frizzi avvenuta 26 marzo 2018 per un’emorragia cerebrale, Carlotta Mantovan pian piano si è riaperta nuovamente alla vita. La donna ha prima riattivato il profilo Instagram e poi si è anche mostrata con un nuovo taglio di capelli più sbarazzino e ideale al suo viso magro.

Lei aveva solo 35 anni e una bambina di 4 quando il suo amato l’ha lasciata. Non è però rimasta senza l’affetto di tutte le persone che avevano amato la loro storia e che amavano Fabrizio per il suo buon cuore. La Rai l’ha subito inserita nel programma “Tutta Salute”, accanto a Michele Mirabella e Pier Luigi Spada, un modo per darle una distrazione a cui aggrapparsi in quei mesi di forte dolore.

A distanza di anni il ricordo di Fabrizio rimane intatto in Carlotta che non smette di pensarlo nonostante nel suo viso sta spuntando nuovamente un timido sorriso.

Carlotta e Fabrizio felici al mare, lo scatto emoziona a distanza di anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612)

Si erano conosciuti quando lei era ancora minorenne, le polemiche furono molte proprio per via di quei 26 anni di differenza che però non li hanno fermati dal coronare il loro grande sogno di stare insieme.

Lei nella sua pagina Instagram ogni tanto pubblica delle rare foto insieme a lui, anche quella scattata al mare è tra le più belle in assoluto che possiamo vedere. Un momento inedito dove il celebre conduttore si lascia immortalare nella sua vita privata con un sorriso felice mentre abbraccia di spalle la sua Carlotta.

“Sunset on the beach 💗💗” scriveva la Mantovan ignara di quanto sarebbe successo a Fabrizio solo un anno dopo. Il suo ricordo è indelebile in tutte le persone che gli sono state vicine nella vita privata e lavorativa, una presenza che si è fatta amare nel tempo e il cui ricordo rimarrà acceso negli anni a venire.