L’ultimo scatto condiviso dalla modella la mostra in bianco e nero all’interno di uno studio fotografico, la banalità però non si addice a Carolina che ammalia solo con lo sguardo.

La 22enne ex Miss Italia nel 2019 sarà il nuovo volto di Helbiz Live, la piattaforma che trasmetterà la Serie B, di cui anche Sky detiene i diritti. Carolina Stramare sembra dunque ripercorrerà le orme di Diletta Leotta sui campi da calcio.

Su Instagram la giovane pochi giorni fa ha voluto condividere la gioia del suo nuovo lavoro condividendo un video di pochi secondi che la ritrae alle prese con alcune interviste. Una grande emozione per lei che però non smetterà di fare la modella come ha sempre svolto fin da giovanissima.

Carolina Stramare mostra le gambe ed è subito apoteosi

