Cecilia Rodriguez, costume nero con apertura frontale: pericolosa – FOTO

Cecilia Rodriguez, la bellissima argentina è pronta per la vacanza insieme ad Ignazio. Costume nero ed apertura frontale, un connubio pericoloso.

Continua il momento magico per Cecilia Rodriguez, la bellissima argentina infatti prosegue la sua carriera di modella e showgirl. Imprenditrice – insieme alla sorella Belen – di Me Fui, il brand di costumi audaci e con quel pizzico di malizia che piace sia alla clientela che ai followers della Chechu: sovente la stessa sfoggia i costumi e sul suo corpo perfetto e assolutamente tonico non possono che stupire.

Momento di vacanza per la piccola Rodriguez in un posto da sogno. La parola d’ordine? Stupire ed incantare, con il suo ultimo post è certamente già riuscita nell’impresa. I fans l’hanno riempita di messaggi e dolci parole, sono tutti pazzi di lei.

Cecilia Rodriguez, il costume con aperture che mostra tutto

Direttamente da Ibiza, Cecilia Rodriguez dà l’avvio al suo periodo di vacanza insieme ad Ignazio Moser. Lo scatto è un sogno ad occhi aperti: ancora nessun panorama suggestivo (quello aspetteremo che sicuramente arriverà) ma la bellezza prorompente della Rodriguez domina nel suo ultimo post.

Quasi 6 mila like in appena 10 minuti, la foto piace al web e non è difficile capire il perché: scattata davanti allo specchio, è possibile ammirarla a figura intera. Cecilia indossa uno splendido costume total black: il modello è intero ma con ampia apertura frontale, l’addome infatti è messo in primo piano. La perfetta silhouette rende l’armonia della foto veramente incantevole.

I commenti sono numerosi: i followers infatti ne elogiano la bellezza fisica usando tutti gli aggettivi messi a disposizione dalla lingua italiana, per non parlare del trionfo di cuori posti a favore della bella Cecilia.

Un sorriso dopo attimi di paura, la stessa Cecilia nelle storie ha raccontato di esser caduta con la bicicletta e di essersi fatta male. Una scena che ha destato preoccupazioni ma che la stessa ha subito chiarito per specificare che tutto fosse andato per il meglio.