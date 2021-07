Cecilia Rodriguez, incidente a Milano: paura per l’ex gieffina – FOTO

La bella e fascinosa sorella di Belen, Cecilia Rodriguez, ha condiviso nelle sue IG Stories alcuni video in cui spiega che ha fatto un incidente a Milano: le sue condizioni

Cecilia Rodriguez ha avuto una brutta esperienza ieri mentre era in bicicletta girando lungo i parchi e le strade di Milano. La sorellina di Belén ha documentato il tutto nelle sue IG Stories con vari video. Nel primo si vede che va in bici tranquillamente, nei successivi però racconta tutto l’episodio vissuto mentre si stava recando dal suo dentista.

I suoi 4 milioni e 400mila follower si sono molto preoccupati visto che ha raccontato di essere uscita per fare un giretto in bicicletta, si è poi recata al parco dove ha fatto meditazione, yoga e gli addominali e poi è andata dal suo medico.

Cecilia Rodriguez: il racconto dell’incidente in bicicletta

Mentre andava dal dentista è caduta e si è fatta male al braccio destro che mostra nella fotocamera con tanto di medicazione accanto al gomito. La modella ha raccontato che per fortuna i medici all’interno dello studio del suo dentista l’hanno subito aiutata e medicata e se l’è cavata con poco, solo un cerotto sul braccio.

Un’esperienza che non ha avuto risvolti drammatici e anzi si è risolta nel migliore dei modi. Visto che poteva davvero farsi male se fosse caduta a terra con più violenza o avesse incontrato un’auto in corsa davanti a lei. L’unica cosa di cui si è lamentata Cecilia è stata che per la prima volta in cui ha deciso di uscire in bicicletta è caduta è inoltre dopo essere uscita dal dentista ha cominciato a piovere su Milano.

“Tutto è bene quel che finisce bene” direbbe qualcuno e la Rodriguez alla fine ha rimediato solo dei graffi all’altezza del gomito destro. I suoi fan possono stare tranquilli: alla sorella di Belén non è successo nulla di grave, gode di perfetta salute.