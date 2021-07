Chiara Carcano con il nuovo fidanzato a Mykonos, bellissimi-FOTO

L’influencer Chiara Carcano ha condiviso una foto con il suo nuovo fidanzato mentre sono in vacanza a Mykonos

Chiara Carcano in vacanza a Mykonos con il nuovo amore. Nella didascalia scrive:“Persa. (E non per le stradine di Mykonos”. Il nuovo compagno dell’influnecer si chiama Edoardo Bastagli ed è il direttore generale di A Moda, una società toscana che produce e distribuisce a anni diversi marchi tra cui anche il noto Everlast, che fa abbigliamento da boxe sopratutto. Il giovane ha solo 26 anni e ricopre già un ruolo così importante nel settore.

Chiara Carcano la postina amata da tutti

La Carcano è diventata nota al pubblico grazie ad uno dei programmi più amati di Maria De Filippi, C’è posta per te. Lei fa la postina, e quindi recapita gli inviti a presentarsi in studio alle varie persone. Inoltre dal 2020 conduce insieme a Marco Ferri lo show Chef save the food su La5. Oltre ad aver cominciato una carriera in televisione, la Carcano anche sui social va molto forte. Ha infatti 462 mila followers e insieme alle sue amiche più care ha avviato un Podcast che si chiama 30 anni in 1 secondo. Inoltre dalle 11 alle 12 hanno uno spazio su Radio 105 con la loro rubrica Così fan tutte.

Parlano delle tipiche situazioni femminile che tutte le donne vivono. Hanno parlato spesso anche dell’essere single, ma adesso che la Carcano è fidanzata sicuramente cambierà prospettiva. Insomma è una giovane promettente e ricca di talento. Si è anche laureata in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore. E successivamente ha anche conseguito una specializzazione in Management. Ha lavorato poi per i dietro le quinte del noto programma Donnaventura e anche per Chiambretti Show e infine per il Wind Summer Festival. Così giovane e già così ricca di esperienze. Sicuramente farà strada grazie alla sua conoscenza e simpatia.

Infatti ciò che la contraddistingue da molte altre influencer, è proprio la simpatia e autoironia che la rendono un personaggio amabile e davvero divertente. Sa immedesimarsi in molte situazione quotidiane e questo fa piacere agli utenti che si riconoscono in lei. Infatti dal suo profilo instagram si percepisce il successo che ha ottenuto tra botte di 25 mila mi piace per post e molti seguaci.