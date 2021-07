Dayane Mello, 5000 commenti in pochi minuti: lo slip copre tutto a malapena, impazziscono… FOTO

Dayane Mello esagera davvero nelle ultime foto postate su Instagram: la bellissima ex gieffina si mostra stretta in un bikini microscopico

La modella Dayane Mello ha condiviso su Instagram alcune sue immagini stretta in un bikini verde che copre davvero poco le sue immense grazie. L’affascinante 32enne non ne vuole proprio sapere di smetterla di far venire un infarto al suo milione di follower.

In poco tempo dalla condivisione dei suoi scatti infatti ha già ricevuto oltre 5mila commenti e 42mila like. “Un dono prezioso“, “Sei la nostra dea“, “Sei di una bellezza pazzesca” sono solo alcune frasi scritte per lei a margine delle sue foto.

Dayane Mello, la serie di foto con il costume inesistente

