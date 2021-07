Paola di Benedetto ha pubblicato sulla seguitissima pagina Instagram una nuova foto in cui è incantevole. Subito è tripudio di cuori e commenti.

Bellezza mediterranea, sguardo intenso e fascino magnetico. Paola di Benedetto ha lasciato i fan senza fiato con il suo ultimo post apparso sul suo feed Instagram in cui si mostra bellissima. Classe 1995, di Vicenza, Paola è modella e showgirl diventata nota a seguito della partecipazione a noti programmi del calibro di “Ciao Darwin”, “Colorado”, “L’Isola dei Famosi, “Mai dire Talk” e il “Grande Fratello”.

Accanto alla carriera televisiva, ha conquistato anche un grande seguito sul web in particolare su Instagram dove il suo profilo conta ben 1,7 milioni di follower. Sul social condivide attimi della sua vita professionale e personale.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale la showgirl è stata legata a Federico Rossi, cantante dei Benji e Fede. Di recente si sono sono diffuse voci in merito a una sua frequentazione con Stefano De Martino, anche se non è arrivata una conferma ufficiale in merito alla loro relazione. Tuttavia alcuni indizi emersi hanno acceso il gossip. La Di Benedetto è stata pizzicata sulla barca del ballerino insieme ad alcuni amici nelle scorse settimane.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Antonella Elia a bordo di un mezzo particolare con il suo Pietro-FOTO