L’attrice è impegnata sul set di una nuova pellicola assieme al collega Giallini, le foto del dietro le quinte sono emozionanti.

Classe 1964, Isabella Ferrari è nata a Tont Dell’Oglio, in provincia di Piacenza, con il nome di Isabella Fogliazza. Lei oggi è una della più brave ed affermate attrici italiane.

Non solo film per lei ma anche molte fiction come “Distretto di Polizia” dove ha dimostrato, a dispetto dei tanti scettici, grinta e determinazione che solo un’attrice poliedrica del suo calibro può avere nel sangue.

Personalità sfaccettata e mai uguale a se stessa, Isabella oggi è felicemente unita al regista Renato De Maria con cui la vediamo serena nei rari scatti postati sul web.

Isabella Ferrari seduce in bikini, accanto a lei un altro grande attore

