Eleonora Incardona, direttamente dalla Sicilia mostra un sorriso contagioso ed un fisico valorizzato dal bikini bianco ottico.

Eleonora Incardona, la bellissima conduttrice sportiva si gode dei momenti di relax tra momenti ludici e divertenti insieme alle amiche a quelli più dedicati a sé stessa. Posta periodicamente del contenuto sui social per condividere con i followers i momenti di vacanza i quali attendono con trepidazione.

Sia che si tratti di panorama mozzafiato o video divertenti con le amiche – come il TikTok postato di recente – il web non le fa mai mancare l’affetto a cui la bellissima influencer è comunque piacevolmente abituata. Ovviamente gli scatti in costume sono quelli che prima degli altri diventano subito virali. Accadrà lo stesso con quest’ultimo post? Sicuramente sì, scopriamo il perché.

Eleonora Incardona, il bianco ottico del costume ne esalta le forme

