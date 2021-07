Elettra Lamborghini balla sensuale e scatenata, il completino illegale fra strage di cuori – FOTO

Elettra Lamborghini balla sensuale e scatenata, documentando il siparietto tramite le Instagram stories: il completino fa strage di cuori

Sta vivendo un’estate sensazionale la bellissima Elettra Lamborghini, che, già seguitissima prima dell’esperienza a “L’Isola dei Famosi”, dopo il successo riscosso nel reality ha visto i propri followers raddoppiare. Con il pubblico dei social, la cantante condivide tutto ciò che le accade. Dagli scatti che documentano le sue vacanze strepitose ai bikini che, sapientemente sfoggiati dalla Lamborghini, la fanno apparire sempre bellissima ed in forma. Per Elettra si è inoltre riaperta la stagione dei concerti. Tramite le Instagram stories, l’artista ha voluto condividere alcuni frammenti delle prove in sala ballo: il completino ha fatto strage di cuori.

Elettra Lamborghini, il completino illegale fra strage di cuori – FOTO

