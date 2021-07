Elisabetta Canalis in barca fa perdere le staffe ai suoi fan che non resistono ad uno spettacolo così unico: lato A esagerato

Non c’è tempo per fermarsi e riposare per Elisabetta Canalis. La bella ex velina, oggi personaggio amatissimo in Italia come in America, non si lascia intimorire dal caldo, dall’estate e dalle vacanze.

Le sue sessioni di allenamenti non si fermano mai, nemmeno in barca. Tutto rigorosamente documentato su Instagram con movimenti ed esercizi che difficilmente riescono a far mantenere la concentrazione. Ourtfit di ogni sessione? Il bikini.

E se non ci si allena arrivano quegli scatti che lasciano senza parole. L’ultimo non ha bisogno di commenti.

Elisabetta Canalis in barca, gli occhi cadono tutti lì

