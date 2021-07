Elodie ed il magico regalo per i follower. Pochi secondi bastano per mandare in tilt il web. La cantante e le sue movenze scuotono gli animi

Chi lo ha detto che solo le influencer sono le regine dei social? Oggi non serve saper solo influenzare i gusti della gente per avere un seguito da capogiro. Ci sono anche i personaggi dello spettacolo che con la loro arte e non solo, riesco ad attrarre il pubblico sui social che riesce a seguirli anche fuori dal palco.

Tra questi c’è sicuramente Elodie, l’ex allieva di “Amici” che oggi è di certo tra gli artisti più apprezzati e ricercati del momento. Cantante, ma non solo, conta ben 2,5 milioni di follower su Instagram, e dopo l’esperienza alla conduzione di Sanremo si appresta a debuttare anche come attrice.

Serve altro? Sì, c’è la sua bellezza e la sua sensualità che ne fanno un’icona indiscussa dei social.

Elodie fa impazzire: il regalo per i follower

