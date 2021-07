Vi ricordate Sebastian Smythe di Glee? L’attore che lo interpretava era Grunt Gustin, oggi ha 30 anni ed è un attore famoso molto seguito sui social

Glee è stata una delle serie tv più amate della televisione, seguiva le vicissitudini di numerosi ragazzi tra cui anche Sebastian Smythe. Sono trascorsi diversi anni dalla fine della serie e gli attori continuano ad essere seguiti ancora, in particolar modo Grant Grustin che interpretava Sebastian. Il suo personaggio è arrivato nella terza stagione e ha conquistato subito i numerosi fans della serie, nonostante il suo carattere. Infatti Sebastian era un alunno della Dalton, la scuola avversaria di quella protagonista della serie.

Glee, vi ricordate Sebastian Smythe? Oggi ha 30 anni e fa ancora l’attore

Il personaggio di Sebastian ha conquistato tutti quando è arrivato nella terza stagione, nonostante avesse come obiettivo quello di mettere i bastoni tra le ruote a Kurt e Blaine, una delle coppie più amate dell’intera serie. Bellissimo, intelligente e con già diverse esperienze di vita, ha solleticato l’attenzione di Blaine che comunque è rimasto sempre fedele a Kurt in quanto innamoratissimo di lui. Alla fine Sebastian si è arreso e all’inizio della quinta stagione ha aiutato Blaine ad organizzare la proposta di matrimonio a Kurt, e quello è stato anche l’ultimo episodio della serie in cui lo abbiamo visto. Con la divisa della Dalton che cantava per omaggiare l’amore tra i due ragazzi.

Grant Gustin, l’attore che lo interpreta, oggi ha 30 anni ed è un attore di successo. Protagonista della serie tv The Flash, ha conquistato veramente tutti. Ad oggi su Instagram è seguitissimo e amatissimo da tutti i nuovi fans e anche da quelli di Glee che nel corso degli anni non hanno mai smesso di seguirlo.