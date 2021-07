“Grazie per questi mesi insieme”, l’annuncio di Rosalinda Cannavò manda Instagram in tilt – FOTO

Rosalinda Cannavò ha postato uno scatto che ha spiazzato gli utenti: “Grazie per questi mesi insieme”. L’annuncio sconvolgente

Il pubblico si è gradualmente affezionato alla splendida Rosalinda Cannavò, che all’interno del “Grande Fratello Vip” si è distinta per classe ed eleganza. L’attrice, celebre per aver recitato al fianco di Gabriel Garko all’interno delle fiction targate “Ares”, ha intrapreso un percorso davvero notevole nel reality, che le ha permesso di crescere e di abbandonare la casa con nuove consapevolezze. Al suo fianco, ormai da qualche mese, c’è Andrea Zenga, il figlio del portiere Walter Zenga, che non la lascia mai sola. L’ultimo post che la Cannavò ha pubblicato su Instagram, tuttavia, ha sconvolto i fan. “Grazie per questi mesi insieme“, ha scritto l’attrice, facendo trasalire gli utenti.

