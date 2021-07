“Le labbra più belle e carnose”, Guendalina Tavassi colpisce con il fondoschiena magico – FOTO

Guendalina Tavassi ha lasciato a bocca aperta i suoi tanti follower su Instagram con una serie di foto da infarto dove il protagonista, oltre che lei, è il suo fondoschiena

La ex gieffina Guendalina Tavassi ha condiviso una serie di scatti meravigliosi in cui la protagonista è lei ma anche il particolare del suo fondoschiena da urlo. I follower sono rimasti estasiati da cotanto splendore tanto che i commenti sono arrivati a valanga a margine delle sue foto su Instagram.

C’è chi scrive: “Le labbra più belle e carnose“, dato che l’opinionista ha davvero una bocca molto sensuale che fa innamorare molti suoi seguaci. Ma a colpire nel segno facendo breccia nei cuori dei fan è anche il suo lato b perfetto e, come direbbe qualcuno, “a mandolino”.

Guendalina Tavassi, le foto con il fondoschiena più bello del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guendalina Tavassi (@guendalinatavassi)

La showgirl 35enne nativa di Roma ha collezionato con le sue immagini su Instagram condivise solo sette ore fa oltre 28mila like e quasi 250 commenti. La splendida Guendalina non è nuova a far strabuzzare gli occhi dei suoi fan. Infatti spesso pubblica video, scatti e IG stories in cui il soggetto è sempre la sua bellezza e il suo fascino sia al mare che in montagna o al ristorante e in momenti della sua quotidianità mentre è a casa.

La Tavassi è sposata con l’imprenditore Umberto D’Aponte ma nell’ultimo periodo è stata diffusa la notizia che la coppia si è lasciata. I due sono stati insieme per otto lunghi anni e hanno avuto due bambini Chloe e Salvatore.

La influencer aveva postato nelle sue stories di Instagram mesi fa un video in cui affermava che non stava più con suo marito ma che continuava a viverci insieme. Prima di stare con D’Aponte, Guendalina aveva avuto una relazione con Remo Nicolini, con cui, da giovanissima aveva avuto la sua prima figlia di nome Gaia, che adesso ha 18 anni.