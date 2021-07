L’attrice Miriam Leone è una meravigliosa esplosione di magia tra le lenzuola sfatte della sua camera. Luce e sogni in un solo scatto.

Quattro giorni fa è stata confermata, senza più ripensamenti, la data di uscita della tanto attesa pellicola realizzata dai fratelli Manetti. La storia di “Diabolik”, che farà il suo esordio nelle sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 16 dicembre, vede difatti l’attrice e conduttrice di origini catanesi Miriam Leone, come sua futura protagonista femminile nei panni di Eva Kant. Miriam, nel frattempo, mentre il trailer del film si appresta a ricevere quante più visualizzazioni, si trova attualmente in dolce compagnia nella capitale italiana.

“Per folli & sognatori“. E’ così stata definita da numerosi fan la sua ultima pubblicazione sui social. Si tratta di un’istantanea che mostra un momento di riflessione e magia vissuto in camera da letto soltanto poche ore fa dalla celebre interprete, classe 1985, di Claudia. In quella che si dimostrò nel 2018 come un’esilarante commedia, realizzata al fianco di Fabio De Luigi, di “Metti la nonna in freezer”.

Leggi anche —>>> Meghan Markle, la nemica più accanita è nella Royal Family: il retroscena

Miriam Leone, meravigliosa: tra le lenzuola che raccontano la magia

PER VEDERE MAGIA TRA LE LENZUOLA DI MIRIAM LEONE, VAI SU SUCCESSIVO.