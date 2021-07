Jennifer Lopez e Ben Affleck, dopo l’ufficializzazione sui social del ritorno di fiamma che sta facendo sognare i fan, il video dello vacanza in Italia: è amore a Capri

Senza dubbio la coppia dell’anno, Jennifer Lopez e Ben Affleck continuano a regalare grandi emozioni ai fan, proprio come due protagonisti di una delle pellicole in cui sono soliti recitare. Il loro ritorno di fiamma non è affatto cinematografico, ma sempre più reale. Un amore nato per la prima volta proprio sul set del film “Gigli”, che innescò l’alchimia tra i due attori, subito evidente al mondo.

Sulla cresta dell’onda del successo, la coppia più acclamata dello star system viene investita dalla popolarità della loro relazione. Quando si realizza la spettacolare proposta di matrimonio, prima della sua celebrazione prevista nel 2004, arriva la notizia della fine di quella relazione che aveva tanto fatto sognare.

Non sono mai stati svelati i motivi della rottura, ma quel che era chiaro al tempo, continua ad esserlo oggi: la complicità tra i Bennifer è unica. E come nella migliore delle favole, dopo l’attesa ufficializzazione sui social, ripartono da una romantica fuga d’amore, in una magica meta: Capri.

I Bennifer a Capri, l’emozione dei passanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benniferfanpage BenAffleckJlo (@jlobenaffleckfanpage)

In occasione del suo 52esimo compleanno, Jennifer Lopez in tutto il suo magnifico splendore, a bordo di un lussuosissimo yacht in compagnia dell’attore, ha deciso di ufficializzare sui social quello che ormai già entusiasmava i fan di tutto il mondo. La foto è esplosiva in un appassionatissimo bacio, mentre Ben Affleck stringe la ritrovata partner, nell’abbraccio che ha sciolto inesorabilmente Instagram.

Tuttavia nelle ultime ore, a tenere banco sul web, è la romantica fuga d’amore in Italia, nello scenario della magica Capri. Le due celebrità passeggiano per via delle Botteghe tenendosi per mano, proprio come due innamorati qualsiasi in vacanza. Bellissimi e complici, vengono travolti dall’entusiasmo dei passanti, impossibilitati nel trattenere l’emozione davanti alla coppia più famosa del momento.

Gli anni passano, ma l’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è tornato a palpitare più forte che mai, come ammesso anche dalla cantante in una recente intervista: “Non sono mai stata più felice“.