“Love is in the Air” anticipazioni 29 luglio: Eda inizia a sospettare qualcosa

Quarto appuntamento della settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivelano che Serkan sarà inquieto con Eda

Quarto appuntamento della settimana per Love is in the Air, la serie tv più amata di questa estate. Eda e Serkan stanno facendo sognare i telespettatori con la loro storia d’amore. Tra i due le cose erano cominciate per finta: avevano deciso di fingere di stare insieme per far ingelosire Selin, l’ex fidanzata di Serkan. Bolat non aveva affatto previsto di innamorarsi della sua finta fidanzata e di rinunciare per sempre all’idea di ritornare con Selin. Purtroppo però la loro storia non ha avuto neanche il tempo di cominciare che sono arrivati già i primi problemi tra di loro.

Love is in the Air, le anticipazioni della prossima puntata

Infatti Serkan ha scoperto da suo padre che la loro famiglia è responsabile dei genitori della morte di Eda. Il ponte caduto sull’auto dove erano presenti la mamma e il papà di Eda, era stato costruito dalla famiglia di Serkan. Ora che Serkan sa tutta la verità, non sa cosa fare e se dire ad Eda la verità. Serkan ha paura che questa cosa possa allontanare Eda da lui e dalla sua famiglia, avrebbe tutte le ragioni del mondo per farlo e Bolat è terrorizzato all’idea di perderla. Nel prossimo episodio che andrà in onda, Eda comincerà a notare che Serkan è sempre più inquieto in sua presenza e capisce che c’è qualcosa che non va. Serkan a questo punto deciderà di dirle la verità?

Non ci resta che aspettare il prossimo episodio per scoprire se Serkan deciderà di dire tutta la verità ad Eda. Forse la cosa migliore da fare sarebbe essere sincero, perché dirlo dopo potrebbe essere peggio.