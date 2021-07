Baby K ha conquistato i fan con l’ultimo post condiviso sui social. Il suo fisico e il suo fascino travolgente hanno incantato tutti.

Bellezza, fascino e talento da vendere. Baby K è amatissima dal pubblico conquistato negli anni dalla sua musica e dal suo carisma innato. 37 anni, di Singapore, Claudia Judith Nahum, in arte Baby K, è cresciuta a Londra dove fin da piccola ha studiato musica per poi avvicinarsi in adolescenza alle sonorità rap.

All’età di 17 anni si è trasferita a Roma dove ha iniziato la carriera di conduttrice radiofonica in format dedicati all’hip hop. È nel 2006 che debutta sulla scena musicale collaborando al fianco dell’artista Amir, per poi lanciare album di successo e un suo libro nel 2014.

Lo scorso anno ha pubblicato un singolo al fianco di Chiara Ferragni dal titolo “Non mi basti più”. Nonostante le esperienze con le donne non positive, la cantante ha creato il progetto con la moglie di Fedez, di cui si fida molto.

Baby K: la bellezza folgora i fan

