“Non riesco a respirare”. Giulia De Lellis in bikini fa impazzire i fans FOTO

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social. L’ultimo scatto che ha pubblicato ha fatto impazzire i suoi cinque milioni di followers su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo dei social ma anche della televisione. Il suo esordio televisivo è avvenuto cinque anni fa quando ha deciso di partecipare nel programma di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Aveva visto Andrea Damante in televisione e se ne era innamorata perdutamente: così decise di scendere le scale per provare a corteggiare il giovane tronista e nel giro di poche settimane riuscì a fare breccia nel suo cuore di ghiaccio.

Giulia De Lellis, che capolavoro nell’ultimo scatto su Instagram

Il 2021 per Giulia è stato un anno incredibilmente fortunato, forse il più importante da quando è diventata famosa un po’ di anni fa: è cominciato con il suo esordio del mondo del cinema, Genitori Vs Influencer dove lei interpretava se stessa. Come attrice è stata promossa a pieni voti e il film ha raggiunto un discreto successo. Successivamente ha cominciato un progetto importante: è partita per la Spagna dove ha cominciato a lavorare assiduamente per realizzare Love Island Italia, arrivato nel nostro Paese solo quest’anno a grande richiesta. Qui ha esordito come conduttrice. Adesso che è tornata, si sta godendo la sua famiglia da cui è stata lontana in questi mesi e il suo meraviglioso fidanzato con cui sta insieme da quasi un anno.

Nell’ultimo scatto Giulia ha addosso un bikini che lascia poco spazio all’immaginazione e il post ha raggiunto una marea di likes: i commenti di apprezzamento che le sono stati lasciati non si sprecano. Ce ne sono migliaia da parte dei suoi followers.