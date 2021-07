Paris Hilton, notizia bomba: è incinta? Ha già scelto i nomi particolari

Paris Hilton. La bella ereditiera e socialite americana sarebbe incinta. La sorella, Nicky Hilton Rothschild, avrebbe smentito la notizia. Qual è la verità

Sono lontani i tempi in cui la bella ereditiera Paris Hilton attirava l’attenzione dei media a causa degli scandali dovuti al suo stile di vita ribelle e anticonformista. La donna ha tentato in tutti i modi di sfondare in diversi settori dello show business: dalla moda alla musica, passando alla recitazione. É apparsa in alcuni episodi di serie di successo come “The O.C.” , “Veronica Mars”, “Supernatural”, si annoverano anche numerose partecipazioni a diverse pellicole hollywoodiane.

Tuttavia, la sua fama è dovuta principalmente alle amicizie glamour e ai vari arresti per guida in stato di ebbrezza, con patente non valida, eccesso di velocità, possesso di cannabis e di cocaina. La sua vita sta decisamente per subire un importante cambiamento.

Paris Hilton incinta: è vero? I nomi dell’ipotetico nascituro

La rivista di gossip americana Page Six ha pubblicato lo scoop della gravidanza di Paris Hilton. Secondo la rivista, la donna (classe 1981) starebbe aspettando un bambino dall’imprenditore Carter Reum, suo compagno dal 2019. Il 17 febbraio scorso, giorno del compleanno della Hilton, hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. La proposta di matrimonio è arrivata in una location da sogno, un’isola privata, con un anello di smeraldo tagliato disegnato da Jean Dousset.

L’ereditiera aveva annunciato di essersi sottoposta a fecondazione in vitro per avere due gemelli, maschio e femmina, su suggerimento della sua amica di lunga data, Kim Kardashian, che ha avuto due bambini tramite madre surrogata.

Nicky Hilton Rothschild, sorella minore di Paris, avrebbe però smentito la notizia della dolce attesa. A riferirlo è stato il capo redattore di Avenue Magazine, Ben Widdicombe, tramite Twitter.

La stessa star ha scritto queste parole su Instagram: “Mi sono svegliata e sono stata sommersa da migliaia di messaggi in cui mi si chiedeva della mia gravidanza. Voglio che sappiate tutto direttamente da me. Ascoltatemi sul mio podcast”.

A quanto pare Paris Hilton avrebbe smentito tutto e non sarebbe in attesa, prima dei figli desidera convolare a nozze. Tuttavia ha già scelto i nomi dei futuri pargoli: “La bimba la chiamerei London e il bimbo Milan, in onore di due delle mie città del cuore”.