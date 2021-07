“Il pranzo è servito”, Flavio Insinna si sente male: “Ho un mancamento”, paura in studio

La puntata di ieri è stata all’insegna del divertimento ma una telefonata ha minato la stabilità del conduttore che ad un certo punto è crollato.

“Il pranzo è servito” è un quiz televisivo italiano a premi ideato da Corrado e Stefano Jurgens e andato in onda su Canale 5 per la prima volta nel 1982. Dal 28 giugno invece è in corso il reboot della storica trasmissione su Rai 1 sotto la guida di Flavio Insinna che porterà allegria durante l’estate di molti italiani.

Una lode allo show è arrivata nei giorni scorsi anche da Maurizio Costanzo all’interno della sua rubrica “Domande & Risposte” che cura per il settimanale Nuovo Tv:

“Mi sembra che l’esperimento più riuscito della stagione sia aver tolto dai bauli della memoria Il pranzo è servito, che per anni ha condotto Corrado (e poi Claudio Lippi), per affidarlo a Flavio Insinna”.

Il grande conduttore de “L’Eredità” dunque sta portando avanti il testimone con professionalità e quel suo spirito giocoso che lo contraddistingue, aspetto che è emerso anche ieri nel corso della puntata dove è accaduto qualcosa di impensabile.

Flavio Insinna si commuove: “Sarà sempre nel mio cuore”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Pranzo è Servito (@ilpranzoeservitotv)

Nella puntata di ieri ha vinto la campionessa Maria Rosa, nel corso del gioco però è accaduta una cosa che nessuno si aspettava.

Ha telefonato in diretta infatti la signora Susanna per giocare con la canzone misteriosa. Alla domanda del conduttore da dove telefonasse la risposta secca è stata “Gubbio”.

Flavio al ché ha barcollato un attimo, per poi esclamare a gran voce molto: “Gubbio? Ho un mancamento…Don Matteo, i miei anni della spensieratezza, mamma mia…”.

E ancora: “Mi ricordo l’estate il caldo quando giravamo in divisa, ma il posto vale tutto. Salutami tutti lì, dici loro ‘ho parlato con Flavio, vi saluta’. Gubbio per me è come Itaca per Ulisse, sarà sempre nel mio cuore”. Lo studio ovviamente si è commosso molto alla vista del mattatore così visibilmente commosso.