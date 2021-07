“Vorrei avere un tuo…”, la richiesta di un fan a Federica Panicucci: lo stacco di coscia seduce – FOTO

Federica Panicucci e lo stacco di coscia che manda i fan in escandescenza: “Mi piacerebbe avere un tuo…”. La richiesta esplicita

Federica Panicucci sta vivendo un’estate da sogno che i fan possono ammirare tramite il suo profilo Instagram. La conduttrice, che ha chiuso un’edizione stellare di “Mattino Cinque”, si rilassa in spiaggia nella splendida località di Forte dei Marmi, non mancando di scattarsi foto e selfie che testimoniano il suo buonumore. Talvolta, la Panicucci si intrattiene a leggere sotto l’ombrellone, come dimostra il post condiviso solamente qualche ora fa.

Il libro che la conduttrice ha in mano è tuttavia un libro speciale. Si tratta della sua stessa opera “Il coraggio di essere felice“, in cui la presentatrice ha raccolto preziosi consigli tratti dalla propria esperienza personale, che dovevano necessariamente essere condivisi con i fan.

“Vorrei avere un tuo…”, la richiesta esplicita di un fan a Federica Panicucci – FOTO

“Il coraggio di essere felice” è il libro motivazionale che Federica Panicucci ha pubblicato nell’ottobre del 2020. L’opera, basata sulle vicende personali della padrona di casa di “Mattino Cinque”, raccoglie preziosi consigli di vita che la presentatrice ha voluto condividere con i fan, così da poter ispirare il pubblico che la segue ormai da tanti anni. Nell’ultima foto di Instagram, pubblicata solo qualche ora fa, la Panicucci si rilassa sotto l’ombrellone sfogliando le pagine del suo libro. Con l’occasione, la conduttrice ha anche postato una frase tratta dall’opera, in particolare dal passaggio in cui spiegava ai lettori la propria alimentazione.

“A metà mattina opto per un frutto, oppure sette mandorle, qualche noce o un paio di quadretti di cioccolato fondente. Durante la giornata bevo moltissimo“, ha scritto la conduttrice, il cui fisico mozzafiato è il risultato di un’alimentazione equilibrata e sana. Gli utenti, molti dei quali hanno già letto il libro, si sono soffermati sulla bellezza della Panicucci: lo stacco di coscia è impressionante e toglie davvero il fiato.

Un fan, ipnotizzato dalle curve della conduttrice, ha azzardato una richiesta fin troppo esplicita: “So che è impossibile, ma quanto mi piacerebbe avere un tuo videosaluto…“. Che la Panicucci, leggendo il messaggio, decida di accontentare il suo ammiratore?