Sangiovanni, l’annuncio tanto atteso che scatena l’entusiasmo dei fan

L’annuncio tanto atteso dai fan di Sangiovanni è finalmente arrivato: il giovane cantautore ha rivelato l’uscita di un progetto realizzato con un artista internazionale

Uno dei protagonisti indiscussi di questa estate 2021, Sangiovanni continua a raccogliere ciò che ha seminato all’interno della scuola di Amici. Secondo classificato all’ultima edizione, resta in vetta alle classifiche con il suo singolo “Malibù” e il suo omonimo EP, rimasto al primo posto per diverse settimane. Dopo aver pubblicato il video ufficiale del brano -dove ritroviamo anche la fidanzata, la ballerina Giulia Stabile– ha anticipato l’arrivo di una sorpresa. L’annuncio ha scatenato immediatamente l’entusiasmo dei suoi numerosi fan.

Sangiovanni collabora con un noto artista internazionale: in arrivo il remix di Malibù

Nel corso delle settimane aveva cercato di fare intendere che presto ci sarebbero state delle novità e negli ultimi giorni alcuni scambi di messaggi su Instagram hanno incuriosito il pubblico. In modo particolare a entusiasmare i suoi fan è stato il coinvolgimento di un artista internazionale.

Si tratta di Trevor Daniel, noto per il brano “Falling” che vanta diverse collaborazioni come quelle con Selena Gomez e Zara Larsson. Il giovane artista americano ha contraccambiato alcuni commenti sospetti che lasciavano intendere un suo possibile coinvolgimento nell’annuncio dell’ex allievo di Amici.

I sospetti sono stati confermati dalla notizia che Sangiovanni ha condiviso attraverso i suoi profili social. Venerdì 30 luglio sarà pubblicato il remix del singolo “Malibù” che vedrà la partecipazione proprio di Trevor Daniel. Si tratta della prima collaborazione per il giovane cantautore e poterla realizzare con un artista internazionale rappresenta per lui una grossa opportunità per farsi conoscere anche all’estero.

Anche il cantante statunitense ha condiviso la notizia con i suoi fan che avranno l’occasione di scoprire per la prima volta la musica di Sangiovanni. La risposta del pubblico è stata immediata, tanta l’attesa e la curiosità di ascoltare questo featuring che andrà a regalare una versione alternativa di uno dei tormentoni di questa estate.

Nel frattempo Sangiovanni si prepara anche ai primi concerti che partiranno il prossimo 23 agosto da Lecce. Un piccolo summer tour che anticipa le date sold out in programma per il 2022.