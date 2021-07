Sara Croce sirena bollente appena uscita dall’acqua: “Si illuminano gli occhi” – FOTO

Sara Croce ha fatto impazzire tutti con uno scatto in riva al mare da arresto cardiocircolatorio. Un lato A monumentale.

L’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” e attuale spalla vincente di Paolo Bonolis nel quiz show della Mediaset, Avanti Un Altro ha raggiunto e superato la concorrenza delle dive del web in un sol colpo.

Si tratta dello scatto più bollente dell’estate per Sara Croce, sempre più affascinante in questa torrida estate post pandemica. Il ritorno graduale alla normalità prosegue a gonfie vele per la “Bonas” del programma pomeridiano di Canale 5 che quest’anno ha iniziato con il freno a mano tirato per poi finire in grande stile al di sorpa di tutti a livello di share d’ascolti.

Sara trascorre la sua speciale vacanza in quel di Capri, presa particolarmente di mira dai personaggi vip. In compagnia del compagno di vita, Gianmarco Fiory sta letteralmente dominando in lungo e in largo i memorabili sfondi paesaggistici del luogo

Sara Croce, la sirena d’acqua più speciale dell’estate: c’è da stropicciarsi gli occhi

