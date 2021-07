Simona Ventura, la svolta inaspettata nella sua vita: “Il mio cuore è pieno di gioia”

Simona Ventura. La celebre presentatrice ha intrapreso un nuovo progetto nella sua carriera che la vedrà impegnata lontano dal piccolo schermo. Di cosa si tratta

Grande fermento lavorativo nella vita di Simona Ventura. La famosissima conduttrice televisiva è impegnata nell’allestimento di due importanti nuovi programmi. Il primo, iniziato il 24 luglio, andrà in onda su Real Time; il titolo è “Discovering Simo” e la vedrà alla scoperta della regione Emilia Romagna, territorio che le ha dato i natali.

Il secondo, invece, prenderà avvio dal prossimo settembre. La trasmissione “Tutto fa domenica” sarà ad appannaggio di Rai Due e prevede la co-conduzione con Paola Perego. Non è finita qui. Simona Ventura ha sbalordito tutti con una novità isaspettata.

Simona Ventura protagonista della Mostra del Cinema di Venezia

Simona Ventura sarà presente alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia che si terrà dal 1° settembre fino al successivo giorno 11. In questo caso vedremo la conduttrice in un ruolo per lei inedito: quello di regista.

Ad annunciarlo è stata lei stessa tramite una condivisione sul suo profilo Instagram. Il docufilm diretto dalla Ventura, “Le 7 giornate di Bergamo”, sarà presentato proprio alla Biennale.

Il recente flop del programma “Game of Games – Gioco Loco” non ha buttato giù la professionista che, invece, è risorta come novella fenice dalle sue ceneri. Ha scritto parole cariche di emozione per descrivere le sensazioni provate in questo momento così importante della sua carriera. “È stata una vera sorpresa che mi ha riempito il cuore di gioia! Ho scelto di fare la mia prima regia ne ‘Le 7 Giornate Di Bergamo’ poiché avevo voglia di raccontare il mio punto di vista su un fatto che ha segnato profondamente le nostre vite”.

L’evento a cui si riferisce Simona Ventura riguarda ovviamente lo scoppio della pandemia da Covid19 nella città più colpita d’Italia durante le prime fasi e la costruzione dell’ospedale alla Fiera di Bergamo.

Chiude il messaggio con un ringraziamento sentito ai produttori ma soprattutto al compagno, il giornalista Giovanni Terzi, a cui dedica queste parole: “Nulla senza di te sarebbe accaduto”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’uomo che su Instagram ha replicato: “Simona sei un talento in ogni cosa che fai, un’artista straordinaria. Due sono le parole che rendono possibile ogni impresa: amicizia e amore e tu, Simona, le declini in ogni tua esperienza professionale ed umana entrando in empatia con il prossimo… Orgoglioso di te e dei valori che ti rappresentano”.