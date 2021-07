Tokyo 2020, arriva la quindicesima medaglia per l’Italia

Tokyo 2020, appena terminata la finale di sciabola a squadre maschile con la vittoria della Corea del Sud sull’Italia che conquista, dunque, la medaglia d’argento.

Si arricchisce il medagliere italiano alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri della sciabola a squadre maschile hanno conquistato un argento nella finale appena conclusasi contro la Corea del Sud. La squadra italiana, formata da Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli e Aldo Montano, aveva superato in semifinale l’Ungheria guadagnandosi la possibilità di competere per l’oro. Purtroppo, però, il sogno di portare a casa la medaglia più ambita è sfumato con una grande prestazione dei coreani che hanno dominato l’incontro.

Grande equilibrio nelle prime battute in pedana con l’Italia che risponde colpo su colpo agli avversari. Poi la Corea è salita in cattedra portandosi prima sul 14 a 6, grazie ad una prestazione autorevole di Gu, e successivamente sul 25 ad 11 vincendo tutti gli assalti fino a quel momento disputati. Il dominio coreano prosegue, nonostante un timido tentativo degli Azzurri di rimontare quando Berrè riesce a strappare un 5-5 ad Oh. Il risultato finale è di 45 a 26.

Luigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli e Aldo Montano conquistano, dunque, il secondo gradino del podio e la medaglia d’argento, il sesto per l’Italia e la quindicesima medaglia complessiva sino ad ora a Tokyo 2020.

Gli azzurri della sciabola erano approdati sulla pedana della finale dopo una vera e propria impresa contro l’Ungheria, battuta in rimonta per 45 a 43. Protagonista Aldo Montano, l’esperto schermidore livornese alla quinta olimpiade in carriera.

Alla finale non ha preso parte Luigi Samele, infortunatosi contro l’Ungheria e sostituito da Montano sia nella seconda parte della semifinale che in finale.