“Un Posto al Sole” anticipazioni 29 luglio: Guido viene aggredito

Anticipazioni della prossima puntata di Un Posto al Sole: Guido è stato aggredito. Intanto Filippo e Roberto si stanno preparando ad affrontare una nuova emergenza

Siamo al quinto appuntamento della settimana con Un Posto al Sole: anche questa settimana si prepara a terminare, una delle ultime prima della pausa estiva. I telespettatori si domandano come finirà la soap opera napoletana e se resteranno con il fiato sospeso. Il finale che tutti si aspettano, è che a Filippo torni la memoria nell’ultima scena dell’ultima puntata. Nel frattempo non ci resta che vedere cosa succederà nell’episodio di domani.

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata

Filippo e Roberto si preparano ad affrontare una nuova emergenza e il tempo non gioca a loro favore. Non è un periodo semplice per i due, Filippo ha perso la memoria dopo essere stato operato al cervello e ha dimenticato gli ultimi dieci anni della sua vita. Al momento sta vivendo a casa di suo padre perché la convivenza con Serena e Irene non è andata come sperava. Nel frattempo si prepara a ritornare a lavoro dopo il periodo drammatico che Roberto ha vissuto con I Cantieri. E, a proposito di Pietro Abbate, l’uomo non è realmente scomparso come credevamo ma è pronto a ritornare e a colpire ancora una volta la famiglia Ferri e Sartori.

Guido intanto è stato aggredito e, dopo essere stato soccorso da Franco e Raffaele, realizza che il suo aggressore gli ha rubato la pistola. E ora cosa succederà? Lo scopriremo domani alle 20:45 come ogni sera su Rai Tre.