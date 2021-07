Valentina Ferragni in un look coloratissimo per Milano-FOTO

L’influencer Valentina Ferragni ha condiviso una foto su instagram con indosso un outfit da città bellissimo

Valentina Ferragni su instagram appare bellissima e sportiva con un look estivo e trendy. Indossa un jeans con scarpe gialle, borsetta fucsia e capellino rosa. Anche la sorella più famosa Chiara approva la scelta di Valentina commentando sotto la foto con le faccine innamorate. Anche i followers apprezzano la scelta colorata dell’influencer:”Beautiful”, “La bellezza”, “Quando una è bella è bella”.

Valentina Ferragni e il compleanno del fidanzato Luca

Festeggiamenti in grande stile per il fidanzato di Valentina Ferragni che ha compiuto 30 anni. Per l’occasione l’influencer ha organizzato una festa indimenticabile ispirata al famoso Festival Coachella di Los Angeles. Come location hanno scelto una tenuta in Toscana e hanno poi allestito sul prato verde moltissime decorazioni proprio in stile Coachella, con tappetti colorati e oggetti indu. La Ferragni ha anche lanciato l’hashtag Lucachella. L’influencer ha spiegato che hanno deciso di festeggiare il compleanno una settimana prima così che tutti gli amici fossero presenti.

Hanno quindi trascorso un weekend in Toscana da sogno nella tenuta di Pratello. Nelle stories invece tornata a Milano la Ferragni si è sottoposta al vaccino come molti e ha tranquillizzato i fan che sta benissimo, ha avuto solo un pò di male al braccio ma che è passato con dell’arnica. Dopo essersi ripresa, insieme al fidanzato Luca hanno fatto una sorpresa a Leone il nipotino. Gli hanno portato una vespa azzurra proprio come quella del suo film preferito che s’intitola Luca. L’influnecer ha ripreso il momento della consegna ed è stato bellissimo. Leone era felicissimo e ha subito provato il suo nuovo mezzo per le strade del quartiere di casa a Milano, CityLife.

In questo periodo estivo la Ferragni con il fidanzato, fanno avanti e indietro con Genova la città originale di lui. Quando arriva l’estate scendono in Liguria per trascorrere qualche giorno al mare e anche con la famiglia di lui. Qualche mese fa Luca le ha anche regalato una barca dopo averla sistemata e rifatta da 0. Insomma tra i due va tutto a gonfie vele, sono innamorati più che mai.