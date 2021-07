Valentina Vignali smaschera Stefano di Temptation Island: “Guardate cosa ha fatto”

Valentina Vignali. La celebre cestista e influencer è una delle telespettatrici di “Temptation Island”. Su Instagram Stories smaschera uno dei partecipanti. Assurdo

Il programma “Temptation Island” sicuramente è stato realizzato per generare curiosità e dibattito tra i telespettatori che seguono le avventure delle coppie che mettono alla prova, stagione dopo stagione, la solidità del loro rapporto.

Le scene del falò di confronto tra Manuela Carriera e Stefano Sirena sono state cariche di tensione, tanto da proporre immagini dure e poco edificanti come quella dello schiaffo della ragazza al proprio compagno a causa delle insanabili controversie che li hanno visti protagonisti. A quanto pare i due hanno scelto di separare definitivamente i loro percorsi.

Tra gli stettatori ddel programma di Canale 5 c’è anche l’atleta e influencer Valentina Vignali che non ha potuto far altro che notare un particolare incredibile riguardo Stefano.

Valentina Vignali avverte i fan su Stefano: “Reggetevi forte”

Valentina Vignali ha pubblicato delle Instagram Stories molto interessanti per tutti i fan del programma “Temptation Island”. L’influencer si è ripresa mentre stava comodamente guardando la trasmissione quando ha comunicato di aver fatto una scoperta incredibile.

Manuela Carriera e Stefano Sirena avevano dichiarato di essere una coppia da circa quattro anni e mezzo. “Siamo nel 2021, significa che stanno insieme dalla metà del 2016 o qualcosa del genere” – considera giustamente la famosa cestista. “Guardate cosa ho trovato nei miei direct”.

Subito dopo l’influencer mostra a tutti i suoi utenti una lunghissima sfilza di messaggi privati, giunti al suo indirizzo, il cui mittente era proprio Stefano Sirena, concorrente del programma, in cui evidentemente cercava di attirare la sua attenzione con commenti abbastanza espliciti. La data è inequivocabile, risale al periodo in cui era già impegnato in una relazione con Manuela Carriera. Tra i vari complimenti fatti alla Vignali, salta all’occhio anche un invito a cena.

“Chissà a quante avrà scritto mentre stava con te, Manu” – conclude la Vignali, esortando la ragazza e intraprendere una relazione con Luciano, uno dei tentatori del programma, con il quale il feeling sembra più che evidente.