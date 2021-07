Vittoria Puccini è un’attrice affascinante e i fan la ammirano per il suo talento unico, il suo messaggio su Instagram commuove

Vittoria Puccini è un’attrice di fama internazionale che con il suo talento si è fatta conoscere e si è affermata nel panorama artistico. Ha interpretato ruoli diversi, ha cambiato città e su ogni set ha sempre dato il meglio di sé.

Dopo il successo di Elisa di Rivombrosa, il suo esordio, ha scalato la vetta del successo ed oggi è una tra le più seguite. Molto attiva anche sui social, ha quasi duecentomila follower con i quali condivide scatti di ogni tipo, dal lavoro al tempo libero.

Vittoria Puccini, l’attrice dalle mille sfaccettature: quale scegliere? – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vittoria Puccini (@vittoriapucciniofficial)

La Puccini è stata la protagonista di tanti film e serie televisive, ogni progetto diverso dall’altro e così anche lei. L’attrice non si è mai tirata indietro ed ha affrontato anche le sfide più ardue.

Ha cambiato look, modo di parlare per poi tornare sempre se stessa. Così l’ultimo post, appena pubblicato su Instagram, è un riepilogo della sua carriera attraverso cui l’attrice ha spiegato: “Sapete qual è una delle cose più divertenti del mio lavoro? Essere tante persone diverse, indossare panni nuovi ogni volta, calarsi nella mente di qualcuno molto diverso da me”.

In questa serie di immagini Vittoria Puccini appare sempre diversa, ma c’è una cosa che accomuna tutte le foto: i suoi occhi strepitosi. Lo sguardo è dolce, a volte ingenuo e altre romantico, ma sempre meraviglioso.

“Bellissima” commenta qualcuno che non sa quale scatto scegliere, e qualcun altro aggiunge: “Super”.

L’attrice inoltre ha rivelato che prossimamente sarà impegnata in un nuovo progetto per il cinema, il film di Paolo Costella che vedrà nel cast anche Claudio Bisio, Valentina Lodovini e Vinicio Marchioni. Dunque, non ci resta che attendere altre notizie al riguardo, i fan sono già curiosi di sapere di cosa si tratta e non vedono l’ora di scoprire altri dettagli.