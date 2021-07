“Portami con te”, Wanda Nara incontenibile, il selfie in aereo distrugge i fan – FOTO

Wanda Nara è incontenibile. Recentemente tornata a Parigi, la showgirl ha pubblicato un selfie che ha lasciato gli utenti interdetti

Nelle scorse settimane, la splendida Wanda Nara ha girovagato senza sosta per Milano a causa di una serie di impegni lavorativi. La showgirl argentina, oltre ad essere la procuratrice sportiva del marito Mauro Icardi, ha infatti fondato una linea di cosmetici che non manca di sponsorizzare e di promuovere in tutto il mondo. Per l’occasione, la Nara ha trascorso alcuni giorni a Milano, puntualmente documentati tramite i post di Instagram. Solo qualche ora fa, Wanda è tornata in Francia assieme alle figlie Francesca ed Isabella Icardi, avute dal secondo marito. Il post pubblicato tramite il proprio account ha fatto rimanere gli utenti di stucco: la showgirl è un concentrato di sensualità.

Wanda Nara incontenibile, il selfie in aereo distrugge i fan – FOTO

Dopo aver trascorso diversi giorni a Milano, per sbrigare alcune faccende lavorative inerenti la linea “Wanda Nara Cosmetics”, la showgirl è tornata in Francia, più precisamente a Parigi, solo qualche ora fa. Tramite le Instagram stories, la moglie di Mauro Icardi ha documentato il viaggio in aereo, non mancando di inquadrare le figlie Francesca ed Isabella, avute proprio dal calciatore. Da Maxi Lopez, con cui è stata sposata fino al 2013, la showgirl ha avuto Valentino, Constantino e Benedicto. Il matrimonio tra la Nara e Maxi Lopez si è concluso nel peggiore dei modi: entrambi, dopo essersi detti addio, si accusarono reciprocamente e con toni tutt’altro che leggeri.

Da circa un anno, Wanda vive a Parigi con il calciatore argentino, attaccante del Paris Saint-German. Attraverso il selfie pubblicato quest’oggi, la showgirl ha voluto esprimere tutta la propria felicità per il ritorno in Francia. Senza trucco e con i capelli acconciati in una coda, l’argentina è apparsa comunque irresistibile agli occhi dei fan, che nel commentare non si sono trattenuti.

“Portami con te“, “Sei una donna talmente bella“, “Magnifica“: queste le parole di apprezzamento degli utenti, che hanno fatto guadagnare al post oltre 24mila likes.