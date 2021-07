Alessandra Amoroso sulla copertina di Grazia è una diva-FOTO

La bella cantante Alessandra Amoroso ha condiviso una foto su instagram che la ritrae sulla copertina di un noto giornale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof)

Alessandra Amoroso è bellissima come una diva sulla copertina del giornale femminile Grazie. Indossa un abito rosso e stivali alti d’oro, una vera popstar. L’occasione della copertina arriva con una notizia pazzesca per la cantante. Si esibirà a San Siro il 13/07/2022. Il palco più importante di Milano per un cantante. Nella didascalia la Amoroso mostra la sua gioia:”San Siro, tutto accade. Non vedo l’ora di esplodere di gioia! Grazie”.

LEGGI ANCHE>>>“Glee”, vi ricordate Burt Hummel? Com’è diventato il papà più amato FOTO

Alessandra Amoroso colma di gioia per San Siro

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Clarissa D’Avena, canotta nera aderente e dècollète esplosivo: “amiche per la pelle” – FOTO

La cantante è felice e al settimo cielo per l’annuncio che la riguarda. Canterà a San Siro a luglio dell’anno prossimo. Non potrebbe essere più felice di così, definisce il suo stato d’animo in tre mood: felicissima, ah davvero? e atletica. Arrivano i commenti dei numerosi fan che sono sempre al suo fianco:“Sempre con te ci si vede a San Siro”, “Tu che emozioni che ci regali anche noi ne abbiamo avuti di mood quel giorno”, “Manca solo un anno, sarà un anno intenso e sognante..aspettaci che arriviamo”. La cantante ha definito questa esperienza anche con altre parole più profonde:”Quando il lavoro diventa un piacere, quando tutti si sentono parte di una famiglia, quando ti capisci solo con uno sguardo e le incomprensioni ti servono per capire più a fondo un determinato tipo scelta.

Questa è la vita che voglio. Amore, coraggio, musica e istantanee! Grazie a ognuno di voi e anche a chi non è in foto…non sono riuscita a scattare tutti ma credetemi nella mia mentre e nel mio cuore siete stampati!”. Per la Amoroso è il suo primo stadio e sicuramente un punto focale della carriera per un artista, salire su un palco così importante. Lo stesso Fedez si era detto emozionato e folle di gioia dopo aver fatto il suo primo San Siro qualche anno fa. Sono molti i riconoscimenti che la Amoroso ha ottenuto in questi anni di carriera, premi di Mtv Awards, World Music award, MTV EMA, SEAT Music Award.

Sono ormai lontani i tempi di Amici per la Amoroso, la scuola che le ha aperto le porte della musica e della sua carriera. Come sempre Maria De Filippi non sbaglia un colpo nel trovare veri talenti. E la Amoroso è sbocciata come un fiore sia nella musica col tempo, che nelle bellezza. In bocca al lupo allora per il suo primo San Siro e che non sia l’ultima!