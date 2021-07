Una persona, di cui non si conoscono le generalità, è deceduta questa mattina alla stazione di Arezzo dopo essere stata travolta da un treno. Inutili i soccorsi.

Tragedia questa mattina alla stazione ferroviaria di Arezzo, dove una persona è morta dopo essere stata investita da un treno. Ad assistere a quanto accaduto i molti pendolari che si trovavano in stazione in attesa di un convoglio ed hanno lanciato l’allarme. Inutili i tentativi di soccorso del personale medico del 118 che ha potuto solo constatare la morte della persona travolta. In corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.

Arezzo, dramma in stazione: persona travolta e uccisa da un treno sotto gli occhi dei pendolari

Intorno alle 7 di questa mattina, giovedì 29 luglio, una persona è stata travolta e uccisa da un treno alla stazione ferroviaria di Arezzo.

La vittima, di cui non si conoscono le generalità, sarebbe stata centrata in pieno da un convoglio in corsa che transitava sul binario 4. Il tutto, riporta la redazione del quotidiano La Nazione, sotto gli occhi dei molti pendolari che aspettavano l’arrivo del treno regionale diretto a Firenze.

Leggi anche —> Investito da un furgone sulla statale: morto un agente di Polizia Stradale in servizio

Lanciato l’allarme, presso la stazione sono sopraggiunti i medici del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della persona travolta dal convoglio. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto che il macchinista non è riuscito ad evitare.

Leggi anche —> Tragedia in caserma: carabiniere si toglie la vita con la pistola d’ordinanza

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria, i quali hanno avviato le indagini e gli accertamenti per risalire alla dinamica dell’accaduto e per identificare la vittima. Non è chiaro al momento se si sia tratto di un terribile incidente o di un gesto volontario da parte della persona deceduta.

La tragedia ha avuto inevitabili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la linea interessata, riporta la redazione de La Nazione, con ritardi e disagi per i pendolari che potrebbero andare avanti per tutta la mattinata di oggi.