Il nuovo disarmante look appena sfoggiato dalla cantautrice Arisa è un trionfo di sensualità. Subito dopo giunge l’annuncio senza precedenti.

La sincera e dolcemente ribelle artista canora, Arisa, ha in servo quest’oggi una delirante sorpresa per i suoi ascoltatori. La cantautrice trentottenne, nonché ormai celebre ex insegnante di “Amici – di Maria De Filippi”, è decisa a cambiare definitamente rotta sia per quel che riguarda la sua carriera che il suo apparire.

La penetrante e cristallina voce dell’artista di nascita genovese, dopo il suo ultimo brano presentato sul palco dell’Ariston durante la sua ultima edizione del “Festival di Sanremo“, dal titolo di “Potevi fare di più”, ora in pochi istanti la guardiana de “La Notte” ha ben saputo lasciare il suo seguito senza respiro. Scopriamone adesso tutti i dettagli del suo look esplosivo, quanto della sua folle dichiarazione.

Leggi anche —>>> Gigi D’Alessio, arriva il clamoroso annuncio a tutti i suoi fan: “Devo farlo”- FOTO

Arisa, look esplosivo e sensuale per un annuncio clamoroso: “ve lo posso dire…” – FOTO

PER VEDERE IL NUOVO LOOK ESPLOSIVO DI ARISA, VAI SU SUCCESSIVO.