“Beautiful”, anticipazioni puntata 30 luglio: Sally è ricoverata. Le condizioni

Beautiful, anticipazioni 30 luglio: mentre cerca di giustificarsi, Sally sviene improvvisamente davanti a Flo, Wyatt e Penny.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Steffy essere vittima di un terribile incidente in moto causato da Bill. Lo Spencer ha subito portato la Forrester in ospedale e qui è stato affiancato da Ridge, che in un primo momento lo ha accusato di aver investito sua figlia per vendicarsi di lui. Il tenente Sanchez, tuttavia, ha ricostruito la dinamica dell’incidente ed è arrivato alla conclusione che lo scontro tra i due è stato una casualità, perciò Bill non andrà incontro ad alcun processo penale. Nel frattempo Sally ha avuto un mancamento mentre cercava di scusarsi con Wyatt per avergli mentito sulla sua malattia e sulla scomparsa di Flo. Anche lei adesso si trova in ospedale.

Beautiful, anticipazioni 30 luglio: Wyatt è preoccupato

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Sally si riprenderà dal mancamento. La Spectra ha avuto un brutto attacco di panico e ora dovrà essere tenuta sotto controllo. In ospedale, Sally cercherà di scusarsi nuovamente con Wyatt ma lui non si lascerà scalfire dalle sue parole.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Bill riuscirà a convincere Ridge della sua innocenza. Lo Spencer andrà poi a trovare Steffy per scusarsi. La Forrester è rimasta particolarmente traumatizzata dallo scontro e ha alcune serie fratture, ma non incolpa Bill. Anche secondo lei si è trattato solamente di un incidente. La convalescenza, tuttavia, si prospetta lunga e dolorosa.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 30 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.