“Brave and Beautiful” anticipazione 30 luglio: Suhan ubriaca con Cesur

Siamo all’ultimo appuntamento della settimana con Brave and Beautiful. Suhan trova conforto in Cesur e si ubriaca insieme a lui

E anche questa settimana di Brave and Beautiful è giunta alla conclusione. Nell’ultimo episodio che andrà in onda domani, assisteremo a nuovi colpi di scena che ci lasceranno con il fiato sospeso. Negli ultimi appuntamenti che sono andati in onda abbiamo visto Tashin prendere la decisione di sposarsi, cosa che ha diviso la famiglia e l’opinione pubblica. Domani, invece, torneremo a vedere Suhan e Cesur che continuano ad avvicinarsi e ad allontanarsi dall’inizio della serie.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata

Tashin è un uomo tutto d’un pezzo e pensa sempre al suo lavoro e agli affari, ma questo non vuol dire che trascura se stesso, la sua famiglia e soprattutto gli affari di cuore. Infatti non è vero che Tashin non ha punti deboli, anzi, i suoi punti deboli sono proprio le persone a cui tiene e per cui farebbe qualsiasi cosa. E adesso c’è un’altra persona che si sta facendo prepotentemente spazio nel suo cuore: stiamo parlando di Adalat, la donna che Tashin ha deciso di sposare. Tashin è innamorato di lui da tantissimi anni e finalmente sta per realizzare il suo sogno di convolare a nozze con una donna così bella e soprattutto affascinante come lo è Adalet. I figli però non ne sono così entusiasti, non sembrano affatto pronti ad accogliere in casa questa donna. Riusciranno a cambiare idea su di lei o continuerà così fino al matrimonio?

Intanto Suhan trova conforto in Cesur e si ubriaca insieme a lui una sera: che cosa succederà tra di loro?