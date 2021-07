E’ bufera sulla protagonista di “Temptation”: “Quello che ho scritto fa schifo, mi vergogno”. I dettagli

E’ bufera su Jessica Mascheroni, protagonista dell’ultima edizione di “Temptation Island”: l’ex fidanzata di Alessandro sta ricevendo offese pesantissime. I dettagli

Non accenna a diminuire la bufera su Jessica Mascheroni, protagonista dell’ultima edizione di “Temptation Island”. La giovane milanese, che ha abbandonato la trasmissione da sola, dopo la rottura con l’ex Alessandro, ha riaperto il proprio profilo Instagram nelle ultime ore: un evento che le è costato caro, a causa di una serie di post che Jessica aveva pubblicato anni fa. Nello specifico, la Mascheroni aveva scritto delle frasi denigratorie e altamente offensive nei confronti di due ex protagoniste di “Temptation”, Nilufar Addati e Lara Rosie Zorzetto. Massacrata dagli insulti, Jessica ha pubblicato una serie di stories in cui si è scusata con le dirette interessate.

E’ bufera sul Jessica Mascheroni: “Quello che ho scritto fa schifo, mi vergogno”

Nelle ultime ore, Jessica Mascheroni, protagonista dell’edizione appena conclusasi di “Temptation Island“, è al centro di una polemica dalle proporzioni immani. L’ex fidanzata di Alessandro, riaprendo il proprio profilo Instagram, ha fornito agli utenti parecchio materiale a suo sfavore. Anni fa, commentando le puntate di “Temptation”, la milanese si era infatti lasciata andare a commenti denigratori ed offensivi nei confronti di Nilufar Addati e Lara Rosie Zorzetto, entrambe ex protagoniste della trasmissione. “Cercherò di difendermi dalle offese che sto ricevendo a causa di vari post che ho pubblicato nel mio profilo anni fa“: così ha esordito la Mascheroni nelle stories.

“Come prima cosa chiedo umilmente scusa alle persone che ho offeso, soprattutto a Nilufar e Lara, che non conosco. I post fanno veramente schifo e mi vergogno“, ha proseguito Jessica, che sta ricevendo delle offese piuttosto gravi per le proprie affermazioni. Su Nilufar, ex volto di “Uomini e Donne”, Jessica ci era andata giù pesante: “Nilufar quanto sei cessa e scema? Sei la vergogna delle donne“.

La Mascheroni, dopo essersi scusata, ha supplicato gli utenti di smettere di insultare lei e la sua famiglia: “Ora che mi ci trovo dentro ve lo dico, state sbagliando. Prendete esempio da me“.