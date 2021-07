Calciomercato Milan, arriva il colpo dal Real Madrid. I dettagli

E’ quasi fatta per il talento spagnolo, pronto a sbarcare in Italia. Il giocatore firmerà un contratto fino al 2025.

E’ dalla Spagna che arrivano delle notizie di calciomercato che lasciano a bocca aperta tutti i tifosi rossoneri.

Precisamente è ‘Todofichajes’, a lanciare la bomba e stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe essere tutto pronto, tanto che ci sono già i dettagli del piano che porterebbe il giocatore spagnolo alla corte di Stefano Pioli.

Si tratta di Isco: i rossoneri sarebbero a un passo dallo spagnolo e, stando a quanto trapelato, a 18 milioni di euro si potrebbe chiudere l’affare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Calciomercato Inter, il bomber verso l’addio: offerta irrinunciabile

I dettagli dell’affare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isco Alarcon Suarez (@iscoalarcon)

Il centrocampista non rientrerebbe nei piani di Mister Ancelotti e dunque da Madrid sarebbe ci sarebbe il consenso per lasciarlo libero di sbarcare in Italia, firmando un contratto fino al 2025.

L’affare, dunque, ha ricevuto l’ok da tutte le parti in causa e si rimane in attesa che i rossoneri si convincano di chiudere la trattativa.

Ciò che ancora non fa concludere l’accordo è il tentennamento del Milan che cerca un’alternativa, altrettanto valida, ma a un prezzo inferiore di 18 milioni.

Intanto sulle tracce di Isco, in sordina, si fa trovare anche la Juventus che sarebbe pronta a sferrare l’attacco che porterebbe il talento spagnolo in bianconero, lasciando il Milan a bocca asciutta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —-> Calciomercato Milan, arriva la beffa: il grande obiettivo verso la Juventus

Manca, dunque, solo l’ok da parte di Paolo Maldini che accelererebbe l’operazione e porterebbe Isco a far sognare i tifosi rossoneri, nelle prossime stagione. Attendiamo gli aggiornamenti delle ultime ore che potrebbero essere decisive per il colpo di calciomercato più importante fino ad adesso.