Camilla Caimi continua la sua vacanza tra piacere e divertimento e sfoggia le sue foto più seducenti, a farle compagnia c’è sempre lei

Camilla Caimi è una delle influencer più in voga del momento. Amica e collega di Sara Croce, non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme e immortalare dei momenti da pubblicare sui social. Più volte hanno ribadito di essere come sorelle.

Qualche giorno fa hanno sfoggiato uno scatto della loro vacanza a Capri e i fan sono impazziti nel vedere così tanta bellezza in una sola immagine. Sensualità, giovinezza e unicità, sono queste le caratteristiche che le rendono uguali e irresistibili.

GUARDA QUI>>>Nunzia De Girolamo, affascinante e abbronzata: l’ex ministro infuoca l’estate. Che curve – FOTO

Camilla Caimi: posteriore in vista, che spettacolo – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ʚ Camilla ɞ (@camillacaimi)

GUARDA QUI>>>“I meloni” Serena Garitta: scatti bollenti in bikini, fuori tutto e i fan impazziscono

Anche Camilla è molto giovane, ha solo ventitré anni ed ha già una carriera avviata. Seguita da quasi centomila follower, ha un obiettivo nella vita: farsi conoscere e diventare un’attrice professionista.

Nell’attesa continua il suo percorso da influencer e le sue foto diventano virali in un batter d’occhio. Camilla Caimi condivide con i fan scatti mozzafiato dove spesso mette in risalto i suoi lati migliori. Il posteriore è una curva perfetta e l’ultimo post lo conferma.

Seduta su una sdraia, in una posa sensuale e accattivante, l’influencer si mostra in topless con una maglia che le copre appena il lato A. I capelli sciolti ed un sorriso unico la rendono ancora più bella.

“Sei bellissima” scrive qualcuno sotto alle foto. “Stupenda” aggiunge qualcun altro. Ed è subito pioggia di like e commenti.

I fan pensano che sarebbe bello vedere la Caimi insieme a Sara Croce alle prese con il programma “Avanti un altro”.

La bionda ha già lavorato accanto a Paolo Bonolis e Luca Laurenti lo scorso anno, chissà se il trio delle meraviglie non si ampli per dare il benvenuto a Camilla? In realtà, secondo alcune indiscrezioni, le due amiche starebbero già lavorando ad un progetto. Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.