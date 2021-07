Carolina Marconi camicetta trasparente e sorriso che riempie il cuore: “Sei una roccia” – FOTO

Carolina Marconi indossa una camicia a fiori trasparente che mette in evidenza il meglio del suo repertorio: “Guerriera” strappacuori.

La showgirl e attrice venezuelana, Carolina Marconi ha riempito il cuore di ciascuno dei followers di Instagram, con una foto che in poco tempo è divenuta virale sul web.

Ricordiamo che l’ex partecipante alla quarta edizione del Grande Fratello è stata vittima di un male incurabile, che sta cercando di sconfiggere con l’attività chemioterapica. Ad oggi, Carolina è arrivata al “terzo ciclo” di terapie e le notizie dell’infermiera durante il prelievo di sangue non possono essere che confortanti.

La nausea, i frequenti mal di testa e i dolori agli arti diventano così soltanto un lontano ricordo.

L’ex gieffina inoltre non è mai stata sola in questo periodo, ma accompagnata dal “calore” della famiglia che continua a sostenerla, cercando di trasmetterle sempre cose positive e riferirle che tutto andrà per il verso giusto

Carolina Marconi sorride ai suoi fan di Instagram: “Bella dentro e fuori”

