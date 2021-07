Chiara Ferragni la stringe proprio lì e rischia il “fuori tutto”: “Amore Mio” – FOTO

Chiara Ferragni è davvero al settimo cielo dopo la nascita di Baby Vittoria. Il troppo amore rischia di diventare un sogno per i fan.

L’imprenditrice milanese è in un periodo di felicità estrema che non conosce sosta. Chiara Ferragni ha rinunciato al momento alle vacanze per onorare al meglio il ruolo di neo mamma della fantastica, Baby Vittoria.

Solarità, simpatia ed empatia sono gli ingredienti base che fanno innamorare tutti a prima vista. Chiara è un dono del “Signore” da un punto di vista della bellezze e solo un uomo e padre modello come Federico Lucia, in arte Fedez poteva scrivere con lei un nuovo bellissimo capitolo di vita.

Sin dal primo momento, la coppia più apprezzata dal pubblico in tv e sui social è balzata agli occhi di tutti. Oggi i “Ferragnez” sono un modello di riferimento in amore per tante coppie che sognano di vivere accanto al proprio uomo, alla loro stessa maneira

Chiara Ferragni “amore di mamma” rischia un “fuori tutto” al cadiopalma

