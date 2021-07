Elisa Isoardi torna in TV con un nuovo show: il futuro della conduttrice

Elisa Isoardi, personaggio televisivo amatissimo dal pubblico del piccolo schermo, tornerà in tv con un nuovo show: ecco cosa condurrà

La conduttrice televisiva Elisa Isoardi ha deciso di lasciare la città di Roma e concedersi un po’ di meritato relax, godendosi un momento per stare in pace con se stessa. Negli ultimi tempi i fan della ex naufraga de “L’isola dei famosi” si sono chiesti quale sarà il suo futuro lavorativo visto che proprio dopo la sua partecipazione al talent show si dava in pratica per scontato la nascita di un suo programma proprio targato Mediaset.

In questo periodo la Isoardi ha pubblicato degli scatti proprio mentre si gode il meritato riposo, foto di vita quotidiana che non fanno di certo pensare a un nuovo impegno per quanto attiene la sua carriera televisiva e lavorativa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Aurora Ramazzotti è stupenda ma confessa: “difficile farlo quando si è lontani” – FOTO

Elisa Isoardi, il futuro lavorativo della conduttrice di Cuneo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Il Volo, per i tre tenori ora cambia tutto: la notizia sconvolgente

Il pubblico avrà la possibilità di rivedere Elisa in una nuova veste, a condurre uno show nuovo di zecca in onda su Real Time. Questa voce è stata diffusa da “Nuovo TV” e lei non ha commentato niente in proposito ma anzi, come si evince dalle sue foto su Instagram, si sta godendo le vacanze al mare in Sardegna e non ne vuole proprio sapere di far chiarezza sul proprio futuro lavorativo.

Per la bella ex del leader del Carroccio Matteo Salvini si tratterebbe di una nuova esperienza dopo l’ultima sua conduzione nel 2020, iniziata con la stagione 2018-2019, de “La prova del cuoco“, trasmissione che ha chiuso i battenti dopo un enorme calo di ascolti.

In seguito ha partecipato come concorrente a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci e l’ultima volta che il pubblico ha potuto ammirarla in TV è stata con “L’isola dei famosi“. Il reality show condotto da Ilary Blasi con l’ex campione di nuoto Massimiliano Rosolino inviato in Honduras ed Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi nelle vesti degli opinionisti.