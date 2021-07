Elisabetta Gregoraci dà il nuovo appuntamento in TV sul suo profilo social ed i followers sono già in estasi per la splendida visione.

Bellissima come sempre Elisabetta Gregoraci, la showgirl e conduttrice infatti è piena di impegni lavorativi: dopo l’esperienza – per certi versi chiacchierata ma che ha fatto impazzire l’intero mondo del gossip – del “Grande Fratello VIP”, è la regina dell’estate di Italia Uno con il suo “Battiti Live”. L’evento musicale della bella stagione che la vede protagonista nelle principali città italiane.

Proprio l’ultimo post è riferito al nuovo appuntamento del programma ma i numerosissimi fans vanno oltre focalizzandosi su alcuni dettagli della Gregoraci che non passano inosservati.

Elisabetta Gregoraci le batte tutte, ecco perché

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Elisabetta Gregoraci ha da poco aggiornato il profilo social con una serie di foto che riprendono alcuni momenti di “Battiti Live”, sia in compagnia di artisti quali Bob Sinclar, Emma…sia attimi in cui viene immortalata sola, c’è pure una foto mentre viene sollevata da alcuni ballerini del corpo di ballo.

Quello che si nota subito è che nonostante le foto siano spontanee, la Gregoraci è comunque perfetta, nella sua mise adatta per la serata musicale. Una tutina in pelle blu elettrico, con shorts cortissimo – tanto da poter ammirare lo stacco di coscia da invidia – e la scollatura ampia. Non sono presenti maniche ma solo le coppe per tenere a bada il lato A della conduttrice calabrese.

“Ciao ragazzi, solo per questa settimana stasera c’è il nostro appuntamento con BATTITI LIVE! 💙💙ci vediamo stasera su Italia 1: tanti ospiti, musica e divertimento vi aspetto numerosi come sempre la vostra Eli” l’appuntamento che non passa inosservato. A parte i commenti di Francesco Oppini – con cui ha condiviso l’esperienza del reality – Elisa D’Ospina ed Elena Barolo, sono numerosi i fans club che sostengono la propria beniamina.

Non mancano i commenti dei followers: “Molto brava e sempre simpatica”.

Anche stavolta la Gregoraci ha fatto breccia nel cuore degli italiani, in lei vedono non solo bellezza ma anche un modo di fare ed uno stile assolutamente adatto per fare tv.