Emily Ratajkowski è una modella ed attrice molto famosa nel panorama internazionale, le porte del successo le si sono aperte quando in topless e coperta solo da una tanga color carne ha fatto la sua comparsa nel video musicale di Robin Thicke, Blurred Lines, nel 2013.

Quello per lei è stato il trampolino di lancio e tutti, ma proprio tutti, l’hanno voluta per innumerevoli progetti. Ma la strada di Emily si stava già formando quando a soli 14 anni ( ore ne ha 30 ) ha firmato il suo primissimo lavoro con la Ford Models, le campagne pubblicitarie da quel momento sono state tantissime.

Emily è cresciuta in una famiglia liberal, i genitori non si cono mai fatti problemi a portarla su spiagge nudiste da piccola e per questo motivo, sempre in tenera età, era talmente sicura del suo corpo che inizia anche a posare per fotografie a sfondo erotico.

Emily fa girare la testa, a sinistra, a destra, su e giù. Magnifica

